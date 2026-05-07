Забарный стал пятым украинцем, который дошел до финала Лиги чемпионов

Украинский защитник парижан вплотную приблизился к завоеванию самого престижного евротрофея.

Максим Приходько
Илья Забарный / © Associated Press

Защитник французского ПСЖ Илья Забарный стал пятым в истории украинским футболистом, который дошел до финала Лиги чемпионов.

В среду, 6 мая, парижане в Мюнхене сыграли вничью с "Баварией" (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (6:5) вышли в финал самого престижного еврокубка.

Забарный провел оба поединка против мюнхенского клуба на скамейке для запасных.

Илья — пятый украинец, который дошел с клубом до финала Лиги чемпионов. Ранее это удавалось Андрею Шевченко, Анатолию Тимощуку, Александру Зинченко и Андрею Лунину.

Рекордсменом по титулам является вратарь Андрей Лунин: он выходил с "Реалом" в два финала Лиги чемпионов (2022 и 2024 годы) и оба выиграл. Также побеждали в главном клубном евротурнире Андрей Шевченко ("Милан", 2003) и Анатолий Тимощук ("Бавария", 2013).

Забарный перешел в ПСЖ летом прошлого года из английского "Борнмута". В основной стадии нынешнего сезона Лиги чемпионов 23-летний украинец сыграл шесть матчей, но в плей-офф на поле вообще не появлялся.

В финале Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике сразятся с лондонским "Арсеналом", который в полуфинале одолел мадридский "Атлетико" (1:1, 1:0).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный евротрофей.

