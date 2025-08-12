Забарный трогательно простился с "Борнмутом" перед трансфером в ПСЖ

Илья Забарный / "Борнмут"

Реклама

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный простился с английским клубом перед переходом во французский ПСЖ.

22-летний украинец опубликовал трогательный пост на своей странице в Imstagram.

"Это было путешествие, которое изменило меня – путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности.

Реклама

Я встретил невероятно искренних, замечательных людей. Людей, которые стали для меня больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это – самая большая ценность.

Я глубоко благодарен всем, кто был рядом как в самые яркие мгновения, так и в самые темные. Это не просто опыт. Это – история. Это воспоминание. И я рад, что имел честь пройти его с вами.

Благодарю каждого, кто был рядом – за вашу веру, за вашу поддержку, за вашу честность, за вашу дружбу, за ваш профессионализм. Отдельное спасибо руководству клуба – за поддержку, доверие и возможность развиваться. За создание условий, в которых команда могла работать, расти и добиваться результатов.

Всему персоналу – спасибо за вашу невероятную доброту, заботу и уважение в любой ситуации. Ваша теплая атмосфера делала каждый день здесь лучше и светлее.

Реклама

Нашим болельщикам – спасибо за вашу любовь и непоколебимую поддержку, как на поле, так и за его пределами. Ваши голоса, ваша энергия и песня, которую вы сотворили и пели для меня, останутся со мной навсегда.

И даже если этот раздел подошел к концу, мои пожелания семье "Борнмута" не имеют предела. Пусть успех сопровождает вас во всем, за что вы беретесь. Пусть в ваших сердцах будет любовь, в мыслях – ясность, а в глазах – огонь", – написал Забарный.

Накануне Забарный успешно прошел медобследование и подписал контракт с ПСЖ. Уже совсем скоро о трансфере объявят официально.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что стоимость трансфера Забарного в ПСЖ составит 67 миллионов евро.

Реклама

Отметим, что от 20% до 25% этой суммы получит киевское "Динамо", где Илья начинал свою карьеру.

Также была информация, что зарплата украинского защитника за первый сезон во французском клубе составит 4,5 миллиона евро "чистыми".

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

Реклама

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.