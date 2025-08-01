Забарный в ближайшее время станет игроком ПСЖ: детали громкого трансфера

Илья Забарный

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Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего украинца были успешными. Осталось согласовать только последние формальности, после чего Илья перейдет в ПСЖ.

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Также отмечается, что сам Забарный еще в мае согласовал 5-летний контракт с парижанами.

Ранее издание L'Equipe сообщалось, что сумма трансфера украинского защитника составит около 60 миллионов евро.

Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

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В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.