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Забарный в ближайшее время станет игроком ПСЖ: детали громкого трансфера
Победитель Лиги чемпионов завершает переход защитника сборной Украины.
Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный в ближайшее время станет игроком ПСЖ.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего украинца были успешными. Осталось согласовать только последние формальности, после чего Илья перейдет в ПСЖ.
Также отмечается, что сам Забарный еще в мае согласовал 5-летний контракт с парижанами.
Ранее издание L'Equipe сообщалось, что сумма трансфера украинского защитника составит около 60 миллионов евро.
Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.
Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.
В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.
Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.