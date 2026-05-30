Забарный — в запасе: ПСЖ и "Арсенал" объявили составы на финал Лиги чемпионов

ПСЖ — "Арсенал" / © Associated Press

Французский ПСЖ и английский "Арсенал" объявили составы на финал Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный начнет матч на скамейке для запасных.

Отметим, что Забарный стал пятым в истории украинцем, который дошел до финала Лиги чемпионов. В основной стадии нынешнего сезона ЛЧ 23-летний украинец сыграл шесть матчей, но в плей-офф на поле вообще не появлялся.

Стартовые составы на матч ПСЖ — "Арсенал"

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

Запасные: Шевалье, Марин, Бералдо, Забарный, Гонсалу Рамуш, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Дро Фернандес, Барколя, Заир-Эмери, Мбае

"Арсенал": Райя, Москера, Салиба, Габриэл Магальяэс, Инкапье, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Сака, Троссард, Хаверц

Запасные: Аррисабалага, Жезус, Эзе, Мартинелли, Тимбер, Дьекереш, Ньоргор, Мадуэке, Мерино, Калафиори, Субименди, Доуман

Решающий поединок самого престижного клубного евротурнира состоится сегодня, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок. Перед этим в полуфинале подопечные Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ это будет третий в истории финал Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии" (0:1).

"Арсенал" во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет. В сезоне-2005/06 "канониры" проиграли поединок за трофей "Барселоне" (1:2).

