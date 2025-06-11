Забарный вошел в тройку самых молодых капитанов в истории сборной Украины по футболу

Илья Забарный / © УАФ

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Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный, по трансферу которого недавно сделал предложение французский ПСЖ, вошел в тройку самых молодых капитанов в истории сборной Украины по футболу.

Забарный вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч с Новой Зеландией, который состоялся в ночь на 11 июня в канадском Торонто.

Для Ильи это был 50-й поединок за национальную команду. В день матча ему исполнилось 22 года и 283 дня.

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За всю историю только два игрока выходили с капитанской повязкой сборной Украины в более молодом возрасте, чем Забарный.

Это защитники Сергей Дирявка в апреле 1993 года в товарищеском матче против Израиля (22 года и 9 дней) и Сергей Беженар в мае 1993-го в контрольном поединке против Литвы – 22 года и 282 дня.

"Это большая гордость, думаю это такая мечта моя – выводить национальную команду. Рад, что она сбылась уже в таком юном возрасте. Буду работать настойчивее, чтобы помогать команде", – признался Илья в комментарии УАФ.

"Он - настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи. Перед поединком с Новой Зеландией я спросил его: "Как ты чувствуешь себя?" Он ответил, что полностью готов и хочет играть. Это профессионал и очень порядочный человек. Я очень часто с ним разговариваю – он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче, играет на максимуме. И против Новой Зеландии, и против Канады он был одним из лучших", – прокомментировал дебют Забарного в роли капитана национальной сборной главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров.

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Сборная Украины одержала победу над Новой Зеландией (2:1) во втором матче на товарищеском турнире Canadian Shield-2025.

Отметим, что перед этим команда Реброва 7 июня проиграла Канаде (2:4).

В сентябре этого года сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.