Забарный впервые прокомментировал свой переход в ПСЖ, дав громкое обещание

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Украинский защитник Илья Забарный впервые прокомментировал свой переход из английского "Борнмута" во французский ПСЖ.

22-летний украинец дал громкое обещание – отдать на поле все ради успеха парижан.

"Счастлив присоединиться к лучшему клубу мира с лучшим проектом. Отдам на поле все и с нетерпением жду дебюта и встречи с болельщиками", – цитирует Забарного официальный сайт ПСЖ.

Также подписание Забарного прокомментировал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

"Мы рады усилить состав подписанием Ильи Забарного. Илья – талантливый игрок сборной и большой профессионал, который сделает весомый вклад в наш долгосрочный проект", – заявил Аль-Хелаифи.

По данным СМИ, стоимость трансфера Забарного составила 63 миллиона евро плюс 3 миллиона евро бонусами. От 20 до 25% этой суммы получит киевское "Динамо", где Илья начинал свою карьеру.

Также была информация, что зарплата украинского защитника за первый сезон во французском клубе будет составлять 4,5 миллиона евро "чистыми".

Забарный стал первым украинским футболистом в истории ПСЖ. Он подписал с парижанами 5-летний контракт и будет выступать за клуб под 6-м номером.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Забарный трогательно простился с "Борнмутом" перед трансфером в ПСЖ.