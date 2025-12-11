Забарный впервые сыграл вместе с россиянином: ПСЖ не осилил "Атлетик" в Лиге чемпионов

"Атлетик" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Атлетиком" Бильбао в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 0:0 .

Украинский защитник парижан Илья Забарный появился на поле сразу после перерыва, заменив травмированного Маркиньоса.

Ворота французского клуба в этом матче защищал россиянин Матвей Сафонов, с которым Забарный впервые вместе оказался на поле в одном поединке.

Обзор матча "Атлетик" – ПСЖ

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча ПСЖ (13 очков) занимает третье место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Атлетик" (5 баллов) находится на 28-й позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике 20 января 2026 года на выезде встретятся со "Спортингом", а баски днем позже в гостях сразятся с "Аталантой".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.