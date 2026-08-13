Забарный впервые в карьере выиграл Суперкубок УЕФА

Илья Забарный / © Associated Press

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Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026.

В среду, 12 августа, французский клуб в матче за трофей обыграл английскую "Астон Виллу". Поединок на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге завершился со счетом 2:1.

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Забарный попал в заявку парижан на матч за Суперкубок УЕФА против "Астон Виллы", но провел весь поединок на скамейке для запасных.

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Несмотря на то, что 23-летний украинец не участвовал в матче, он все равно считается победителем Суперкубка УЕФА, поскольку был в заявке на игру.

Для него это первый в карьере Суперкубок Европы. В прошлом году ПСЖ уже становился обладателем этого трофея, в серии пенальти одолев английский "Тоттенхэм", но Забарный, который за несколько дней до матча перешел к парижанам из английского "Борнмута", остался вне заявки на поединок.

В общей сложности Забарный завоевал пятый трофей с ПСЖ. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, Межконтинентальный кубок, а также Лигу чемпионов.

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