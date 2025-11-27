Забарный вышел в конце: ПСЖ одолел "Тоттенхэм" в голевой перестрелке Лиги чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ дома одолел "Тоттенхэм" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 5:3 .

Гости открыли счет на 35-й минуте усилиями Ришарлисона. Парижане ответили голом Витиньи перед самым перерывом.

На старте второго тайма Рандаль Коло Муани снова вывел лондонцев вперед, но Витинья быстро сравнял счет, оформив дубль.

Затем Фабиан Руис вывел ПСЖ вперед, а Виллиан Пачо укрепил преимущество французского клуба. Однако второй гол Коло Муани позволил "шпорам" вплотную подобраться к сопернику в счете.

Но подопечные Луиса Энрике победу не упустили. На 76-й минуте Витинья сделал хет-трик, реализовав пенальти.

В конце игры ПСЖ остался в меньшинстве – на 90+3-й минуте прямую красную карточку за удар соперника локтем заработал Люка Эрнандес.

Украинский защитник парижского клуба Илья Забарный вышел на поле со скамейки для запасных на 90+4-й минуте, заменив Витинью.

Обзор матча ПСЖ – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы ПСЖ (12 очков) вышел на второе место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" (8 баллов) находится на 16-й позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов парижане 10 декабря на выезде сразятся с "Атлетиком" Бильбао, а "шпоры" днем ранее примут пражскую "Славию".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.