Забарный высказался о сокрушительном поражении сборной Украины от Северной Ирландии в Лиге наций

Илья Забарный / © Associated Press

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Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал разгромное поражение (0:3) от Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Вы сами все видели. Пропустили такие голы, команда создала, мы им не забили. Все просто. Будем смотреть. Обидно, конечно, проигрывать такую игру. Сегодня выкладывались, потому что я видел сегодня желания, но не могли создать.

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Где-то я возьму на себя ответственность: где-то сам не доиграл и должен был в определенных моментах действовать лучше. Будем анализировать и двигаться дальше. Все-таки это не последний матч, у нас еще есть впереди матч.

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Эпизод со вторым голом? Это игровой момент, такое бывает, когда ты теряешь игрока в штрафной площадке. Такого не должно происходить, конечно, но такое произошло. Я мог сыграть лучше.

Скажу так: была команда, которая хотела победить. К сожалению, это футбол. Но мы сильные. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли и поддержали. Мы не опускаем голову и двигаемся дальше.

Если честно, я не видел, что много борьбы проиграли. Видел сильное желание, но да, к сожалению, в ключевых моментах мы проиграли и не доиграли на стандартах. Будем работать. У нас впереди еще матч — будем на него настраиваться", — сказал Забарный.

В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).

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После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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