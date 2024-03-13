Забарный забил дебютный гол в АПЛ и помог "Борнмуту" совершить суперкамбэк против "Лутона" (видео)

"Вишни" проигрывали 0:3 до перерыва, но во втором тайме переломили ход встречи и вырвали победу.
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отличился дебютным голом за английский клуб. Наш соотечественник забил в перенесенном матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Лутона" (4:3).
Этот поединок был перенесен с 16 декабря, когда во втором тайме капитан "Лутона" Том Локьер потерял сознание на поле. Этот матч не доиграли и было принято решение его полностью переиграть.
В первом тайме новичок элитного дивизиона шокировал хозяев тремя голами: отличились Тахит Чонг, Чедози Огбене и Росс Баркли.
Однако после перерыва подопечные Андони Ираолы сумели совершить феерический камбэк. На 50-й минуте ворота гостей распечатал Доминик Соланке.
А затем на 62-й минуте забил Забарный. 21-летний украинец удачно сыграл на добивании после подачи с углового и головой направил мяч в сетку – игрок "Лутона" пытался предотвратить гол, но выбил мяч уже после того, как он пересек линию ворот.
Zabarnyi score for Bournemouth!— Heaven Football (@heavenfootball_) 13 марта, 2024
Bournemouth 3-2 Luton Town pic.twitter.com/vwDH0MM0pw
На этом "вишни" не остановились и еще дважды поразили ворота соперника. На 64-й минуте точный удар нанес Антуан Семенио, а на 83-й минуте он же оформил дубль и принес хозяевам сверхволевую победу.
Обзор матча "Борнмут" – "Лутон"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы "Борнмут" (35 очков) занимает 13-е место в АПЛ. "Лутон" (21 балл) находится в зоне вылета на 18-й позиции – от спасительной 17-й строчки команду отделяет три зачетных пункта.
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