ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
310
Время на прочтение
1 мин

Забарный забил дебютный гол за ПСЖ

Защитник сборной Украины отличился в поединке чемпионата Франции.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Илья Забарный

Илья Забарный / © Associated Press

Украинский защитник Илья Забарный забил дебютный гол за ПСЖ.

23-летний украинец вышел в стартовом составе парижан на матч 6-го тура чемпионата Франции с "Осером" и открыл счет на 32-й минуте.

После заброса Витиньи на дальнюю штангу наш соотечественник удачно подставил ногу, отправив мяч в ворота.

Для Забарного это первое результативное действие за ПСЖ. Он проводит свой шестой матч за парижский клуб после перехода из английского "Борнмута".

Всего Илья теперь имеет три гола на клубном уровне. До этого он по разу забивал за "Борнмут" и киевское "Динамо", где начал свою профессиональную карьеру.

В итоге подопечные Луиса Энрике победили "Осер" со счетом 2:0. Второй гол парижан на 54-й минуте забил еще один центральный защитник Лукас Бералдо.

После этого матча ПСЖ (15 очков) возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. "Осер" (6 баллов) занимает 13-е место.

Дата публикации
Количество просмотров
310
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie