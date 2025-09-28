Илья Забарный / © Associated Press

Украинский защитник Илья Забарный забил дебютный гол за ПСЖ.

23-летний украинец вышел в стартовом составе парижан на матч 6-го тура чемпионата Франции с "Осером" и открыл счет на 32-й минуте.

После заброса Витиньи на дальнюю штангу наш соотечественник удачно подставил ногу, отправив мяч в ворота.

Для Забарного это первое результативное действие за ПСЖ. Он проводит свой шестой матч за парижский клуб после перехода из английского "Борнмута".

Всего Илья теперь имеет три гола на клубном уровне. До этого он по разу забивал за "Борнмут" и киевское "Динамо", где начал свою профессиональную карьеру.

В итоге подопечные Луиса Энрике победили "Осер" со счетом 2:0 . Второй гол парижан на 54-й минуте забил еще один центральный защитник Лукас Бералдо.

После этого матча ПСЖ (15 очков) возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. "Осер" (6 баллов) занимает 13-е место.