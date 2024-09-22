"Заберу пояса у Усика и буду биться с ним": Фьюри оценил сенсационную победу Дюбуа над Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал досрочную победу обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа.

"Цыганский король" высоко оценил выступление Дюбуа и заявил, что планирует провести бой против него после того, как в реванше победит чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

"Фантастическая работа, он очень хорошо выполнил свою работу. Молодой Дэн молодец. Все его списывали. Он был чемпионом мира, а все говорили о нем, словно он бездомный. И он показал, из чего сделан. И это очень хорошо для него. Фантастически. Молодец.

Поражение Эй Джея? Слушайте, это бокс в супертяжелом весе, бывает. Не так ли? Это произошло со мной, это может случиться с кем угодно", – сказал Фьюри в комментарии Queensberry Promotions.

"Я собираюсь биться с чертовым кроликом и безобразным уродом Усиком. Я снова заберу все пояса – я это гарантирую. После того, как я побью Усика, я буду драться с Дюбуа. Таков мой план", – цитирует британца BoxingScene.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. Перед этим он трижды отправил соперника в нокдаун – в первом, третьем и четвертом раундах.

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Для Дюбуа это была первая в карьере защита звания чемпиона мира. Ранее Даниэля, который досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Фьюри.

В послужном списке 27-летнего Дюбуа теперь 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения, которые он потерпел от Усика в 2023 году и своего соотечественника Джо Джойса в 2020 году.

34-летний Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере. До этого Эй Джей в 2019 году уступил Энди Руису, а в 2021-м и 2022-м проиграл Усику.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа.

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