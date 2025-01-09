"Заберу все пояса и буду с ними 5 лет": известный боксер пригрозил Усику "вырубить" его

Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику и пригрозил ему нокаутом в их возможном будущем поединке.

31-летний африканец заявил, что он единственный боксер, кто сейчас способен победить украинца. По его словам, Усик со своей командой знает это и боится встретиться с ним в ринге.

Баколе пообещал "вырубить" украинского чемпиона, отобрать у него все пояса и владеть ими в течение пяти лет.

"Люди, которые разбираются в боксе, знают, что единственный, кто создаст Усику проблемы сейчас, и не только создаст проблемы, а нокаутирует и выиграет против него бой – это Мартин Баколе. Об этом я говорил все пять лет. Единственный человек, который подтвердил это, был менеджер Усика. Он сказал, что я чемпион завтрашнего дня. Он сам может подтвердить.

Представьте себе, менеджер Усика говорит это, потому что он видел меня в Украине, когда я спарринговал с Усиком, он видел каждый мой спарринг. Усик сам это знает, и его команда знает, что я единственный, кто может побить его. Как только я запрыгну в ринг, мне все равно, кто ты и что ты делаешь в боксе. Я выхожу туда, чтобы тебе оторвать голову! Они знают это и потому боятся. Я рад, что меня избегают и горжусь этим.

Я иду за вами, ребята! Я знаю, что люди хотят увидеть большой бой. Люди хотят увидеть меня, Мартина Баколе, в ринге, потому что знают историю спарринга. Боксерский мир не так велик, люди знают, что произошло в зале. Но теперь люди хотят увидеть меня на телевидении, как я в этом году нокаутирую всех ребят. Я выиграю титул чемпиона мира, выиграю все пояса и буду держать их 5-10 лет. И я завершу карьеру с поясом. Я разобью Усика, нокаутирую его! Усик, если ты смотришь это видео, – я тебя нокаутирую, заберу все пояса и буду с ними 5 лет! Я тебя вырублю", – сказал Баколе в интервью IFL TV.

На профессиональном ринге Баколе провел 22 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом). Единственное поражение он потерпел в октябре 2018 года от американца Майкла Хантера, которого Усик победил еще в 2017 году, когда выступал в крузервейте.

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Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

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