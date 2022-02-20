Забил через две минуты после выхода на поле: талант "Шахтера" спас новую команду от поражения в чемпионате Германии (видео)

Забил через две минуты после выхода на поле: талант "Шахтера" спас новую команду от поражения в чемпионате Германии (видео)

Даниил Сикан отметился дебютным голом за "Ганзу".

В рамках 23-го тура второй Бундеслиги "Ганза" на выезде добыла в борьбе ничью против "Дармштадта" — 1:1 .

В этом поединке принял участие украинский нападающий "Ганзы" Даниил Сикан. Сикан вышел на замену на 63-й минуте, а через две минуты сравнял счет в матче. На 69-й минуте украинец получил желтую карточку.

Гол в ворота "Дармштадта" стал дебютным для 20-летнего футболиста.

Форвард присоединился к немецкой команде в январе на правах аренды из "Шахтера".

"Ганза" занимает 15 место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Следующий матч команда Сикана проведет 26 февраля против "Нюрнберга".

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