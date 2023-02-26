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Забил гол и стал лучшим игроком матча: Кривцов феерично дебютировал за клуб Бекхэма (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Забил гол и стал лучшим игроком матча: Кривцов феерично дебютировал за клуб Бекхэма (видео)

Сергей Кривцов / Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Украинец выдал мощный перформанс в своем первом поединке в МЛС.

Украинский защитник Сергей Кривцов, в зимнее трансферное окно перебравшийся из донецкого "Шахтера" в "Интер Майами", отличился дебютным голом за новую команду.

31-летний украинец вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата МЛС с "Монреалем", а на 41-й минуте открыл счет. Кривцов пошел в штрафную соперников на подачу своей командой углового и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Видео гола Кривцова

Поединок завершился победой "Интера Майами" со счетом 2:0. А Кривцов был признан лучшим игроком матча.

Для украинца это была первая официальная игра за клуб, принадлежащий легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. "Интер Майами" был основан в 2018 году, а в 2020-м начал свои выступления в МЛС.

"Я по-настоящему счастлив. Я не мог даже мечтать о таком дебюте", – прокомментировал свое выступление Кривцов.

В следующем матче "Интер Майами" 5 марта сыграет против "Филадельфии Юнион".

Контракт Кривцова с американской командой рассчитан до конца сезона-2024 с опцией продления еще на один сезон.

Кривцов является воспитанником запорожского "Металлурга". За "Шахтер" он выступал с 2010 года, провел 151 матч, забив 11 голов. Вместе с "горняками" Сергей восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, а также 5 раз побеждал в Суперкубке.

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Дата публикации
Просмотры
565
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