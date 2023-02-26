Забил гол и стал лучшим игроком матча: Кривцов феерично дебютировал за клуб Бекхэма (видео)

Украинский защитник Сергей Кривцов, в зимнее трансферное окно перебравшийся из донецкого "Шахтера" в "Интер Майами", отличился дебютным голом за новую команду.

31-летний украинец вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата МЛС с "Монреалем", а на 41-й минуте открыл счет. Кривцов пошел в штрафную соперников на подачу своей командой углового и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Видео гола Кривцова

Serhiy Kryvtsov скорости в его первый MLS игра вверх #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd — Major League Soccer (@MLS) 26 Feb. 2023

Поединок завершился победой "Интера Майами" со счетом 2:0 . А Кривцов был признан лучшим игроком матча.

Ваша первая @Heineken_US Star of the Match Goes to Sergii Kryvtsov pic.twitter.com/p1gCnNXyS5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Для украинца это была первая официальная игра за клуб, принадлежащий легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. "Интер Майами" был основан в 2018 году, а в 2020-м начал свои выступления в МЛС.

"Я по-настоящему счастлив. Я не мог даже мечтать о таком дебюте", – прокомментировал свое выступление Кривцов.

Sergii Kryvtsov on his debut tonight at #DRVPNKStadium pic.twitter.com/yuKrDS3W85 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

В следующем матче "Интер Майами" 5 марта сыграет против "Филадельфии Юнион".

Контракт Кривцова с американской командой рассчитан до конца сезона-2024 с опцией продления еще на один сезон.

Кривцов является воспитанником запорожского "Металлурга". За "Шахтер" он выступал с 2010 года, провел 151 матч, забив 11 голов. Вместе с "горняками" Сергей восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, а также 5 раз побеждал в Суперкубке.

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