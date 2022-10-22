Забил команде соотечественника: украинский футболист отличился дебютным голом в чемпионате Шотландии (видео)

Украинский форвард Николай Кухаревич отличился голом за "Хиберниан" в матче 12-го тура шотландской Премьер-лиги против "Сент-Джонстона".

Николай вышел в стартовом составе, а на 35-й минуте открыл счет в поединке. 21-летний украинский футболист перепрыгнул защитника соперников и замкнул фланговый навес ударом головой.

Для Кухаревича гол стал дебютным в чемпионате Шотландии. В текущем сезоне на его счету 6 матчей за "Хиберниан", за который он играет на правах аренды из французского "Труа".

Добавим, что гол украинца не помог "Хиберниану" одержать победу. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после чего пропустили два гола - 1:2.

Отметим, что Кухаревич был заменен на 63-й минуте. В свою очередь, украинский хавбек "Сент-Джонстона" Максим Кучерявый остался в запасе на этот матч.

Сейчас "Хиберниан" с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии. "Сент-Джонстон" имеет 13 баллов и идет 9-м. Лидирует с 27 пунктами "Селтик", который является соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Читайте также:

Андрей Шевченко стал лауреатом одной из премий от Golden Boy: за что наградили легенду

Футболисты сборной Ирана просят ФИФА отстранить их от ЧМ-2022: подробности скандала

Поплатился за скандальный поступок: Роналду выгнали из первой команды "Манчестер Юнайтед"