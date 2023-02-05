Забил красивый гол и заработал пенальти: Ярмоленко стал героем матча чемпионата ОАЭ (видео)

Андрей отличился восьмым голом за "Аль-Айн" в этом сезоне.

Капитан сборной Украины и полузащитник "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко помог своему клубу разгромить "Аль-Дафру" в матче 15-го тура чемпионата ОАЭ.

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе. В компенсированное к первому тайму время он заработал пенальти при счете 1:1 – одиннадцатиметровый реализовал форвард "Аль-Айна" Коджо Лаба.

А после перерыва 33-летний украинец забил и сам. На 47-й минуте он технично дважды обыгрался в стенку с партнерами и пробил мимо голкипера команды соперника.

هدف عيناوي جميل..

يارمولينكو يسجل الهدف الثالث لنادي العين بعد جملة من التمريرات القصيرة # الظفرة_اليش — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2023

Этот гол стал для Андрея восьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата ОАЭ. Также в его активе три результативных передачи.

Украинец провел на поле 75 минут, после чего был заменен. Матч завершился победой "Аль-Айна" со счетом 1:4 .

Подопечные Сергея Реброва с 28 очками сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует "Шабаб Аль-Ахли" (32 балла).

Напомним, Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна" в середине июля 2022 года. Андрей подписал соглашение до конца сезона-2022/23. Прошлым летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Хэмом".

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