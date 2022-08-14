Забил на последних секундах: вратарь спас свою команду от поражения в чемпионате Англии (видео)

Вратарь "Квинз Парк Рейнджерс" Сени Дьенг стал героем матча английского Чемпионшипа против "Сандерленда".

В субботу, 13 августа, "Куинз Парк Рейнджерс" на выезде вырвал ничью в матче 3-го тура Чемпионшипа против "Сандерленда". Матч завершился со счетом 2:2 .

В конце поединка "Сандерленд" вел со счетом 2:0 благодаря голам Росса Стюарта и Эллиса Симмса, но гостям удалось сократить отставание за три минуты до конца матча — отметился Илиас Шер.

Уже в добавленное время голипер "Квинз Парк Рейнджерс" Сени Дьенг подключился к розыгрышу углового и в конце концов нанес результативный удар головой, что позволило сравнять счет.

Это первый случай с 2008 года, когда голкиперу удалось забить гол в матче Чемпионшипа.

Напомним, что игрок костариканской сборной Александра Пинелль забила невероятный по красоте гол во время поединка мирового первенства до 20 лет против Австралии.

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