Забил решающий гол: Ярмоленко подарил "Вест Хэму" путевку в четвертьфинал Лиги Европы

Украинец снова показал, на что способен.

В четверг, 17 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Вест Хэм" принимал на своем поле испанскую "Севилью". Поединок завершился победой "молотобойцев" — 2:0 .

Счет матча 39-й волны открыл Томаш Соучек. Больше в основное время команды не забивали.

Одного гола для выхода "Вест Хэма" в четвертьфинал Лиги Европы оказалось мало (первая встреча завершилась 1:0 в пользу "Севильи"), поэтому игра перешла в овертаймы.

В дополнительное время вышедший на поле на 88-й минуте украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вырвал для своей команды путевку в следующий тур Лиги Европы. Украинец удачно сыграл на подборе и точно пробил левой, забив второй гол своей команды.

Напомним, что на прошлой неделе Ярмоленко впервые с лета 2020 отличился голом в АПЛ — он забил "Астон Вилле".

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