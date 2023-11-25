Забил шедевр: Роналду за три минуты оформил дубль в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

В этом сезоне в активе Криштиану 15 голов и 7 ассистов за "Аль-Наср" в саудовском первенстве.

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду продолжает впечатлять своей результативностью. Португалец отметился дублем в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахдуда".

38-летний Криштиану с капитанской повязкой вышел в стартовом составе "Аль-Насра" и дважды поразил ворота соперника в конце поединка.

Сначала португалец на 77-й минуте удвоил преимущество своей команды, а спустя еще три минуты забил по-настоящему шедевральный гол. Роналду подхватил мяч после подката голкипера гостей, который вышел далеко за пределы штрафной, и издали по красивой траектории перебросил его точно в ворота.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p — TC (@totalcristiano) November 24, 2023

Команда португальца одержала победу со счетом 3:0. Выиграв пятый матч подряд, "Аль-Наср" (34 очка) занимает вторую позицию в чемпионате Саудовской Аравии, отставая на один балл от лидера "Аль-Хиляля", который провел на одну игру меньше.

Отметим, что в этом сезоне Роналду провел 13 матчей за "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 15 мячей и отдал 7 ассистов. Криштиану возглавляет бомбардирскую гонку, опережая на 5 голов нападающего "Аль-Хиляля" Александара Митровича.

Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает примерно 200 миллионов долларов в год.

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