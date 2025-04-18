Забил шедевр: Ярмоленко повторил рекорд "Динамо" по голам в УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко повторил рекорд столичного клуба по забитым голам в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Произошло это в матче 25-го тура УПЛ против "Оболони". На 39-й минуте встречи Ярмоленко забил роскошный гол дальним ударом после розыгрыша штрафного.

Для 35-летнего Андрея этот гол стал 113-м в УПЛ. Он догнал по голам за "Динамо" в национальном чемпионате экс-нападающего киевлян Сергея Реброва, который ныне возглавляет сборную Украины.

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Стоит отметить, что у Реброва есть еще 10 голов за "Шахтер" в УПЛ.

В общем рейтинге лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу Ярмоленко сейчас занимает четвертую позицию. Впереди него расположились Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (117).

"Динамо" разбило "Оболонь" со счетом 3:0 и укрепило лидерство в УПЛ. За пять туров до конца "бело-синие" на 6 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов "Шахтер", который имеет матч в запасе.

В следующем туре УПЛ подопечные Александра Шовковского 27 апреля в Классическом сыграют против "Шахтера".

Перед этим "Динамо" ждет полуфинальный матч Кубка Украины с "Буковиной", который состоится в среду, 23 апреля.