Забил супергол ножницами: Португалия с дублем и ассистом Роналду уничтожила Польшу в Лиге наций (видео)

Португальцы досрочно вышли в плей-офф с первого места.

Сборная Португалии разгромила команду Польши в домашнем матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 5:1 .

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме. На 59-й минуте счет в игре открыл Рафаэл Леау, замкнув подачу Нуну Мендеша. На 72-й минуте хозяева укрепили свое преимущество – Криштиану Роналду реализовал пенальти.

На 80-й минуте подопечные Роберто Мартинеса в третий раз поразили ворота соперника – отличился Бруну Фернандеш. А спустя еще три минуты Педру Нету забил полякам после передачи Роналду.

На 87-й минуте Криштиану оформил дубль, забив мяч эффектным ударом ножницами. Польша ответила только голом престижа, автором которого на 88-й минуте стал Доминик Марчук.

Обзор матча Португалия – Польша

В другом поединке 5-го тура этого квартета Шотландия дома победила Хорватию со счетом 1:0.

Португалия (13 очков) досрочно заняла первое место в группе А1 и вышла в 1/4 финала Лиги наций. Второе место занимает Хорватия (7 баллов), на третьей и четвертой позициях соответственно расположились Польша и Шотландия, которые имеют в своем активе по 4 зачетных пункта.

Матчи последнего тура в этой группе состоятся 18 ноября: Португалия на выезде сразится с Хорватией, а Польша примет Шотландию.

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