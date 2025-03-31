Забил уже на 1-й минуте: Яремчук оформил дубль в сверхпринципиальном матче в Греции (видео)

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отличился дублем в матче чемпионата Греции против "Панатинаикоса".

29-летний украинец вышел в стартовом составе пирейцев и уже на первой минуте открыл счет в поединке.

Украинский форвард запрессинговал голкипера соперников, который под давлением ошибся и выбил мяч прямо в ногу Романа, от которой мяч залетел в ворота.

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На старте второго тайма Яремчук забил второй гол, сделав счет 3:1 в пользу своей команды. На 51-й минуте украинец ударом головой замкнул подачу с правого фланга.

Роман провел на поле 65 минут, после чего был заменен. Матч завершился победой "Олимпиакоса" со счетом 4:2 .

Для Яремчука это уже третий дубль во время выступлений в "Олимпиакосе". Ранее он отличился двумя голами и ассистом в первом полуфинальном матче Кубка Греции с АЕКом (6:0). Ответный поединок состоится 2 апреля.

Также Роман оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом", но это не помогло греческому клубу выйти в четвертьфинал.

В этом сезоне Яремчук уже отличился 8 голами и 2 ассистами в 27 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах.