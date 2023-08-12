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Забил в 5-м матче подряд: Месси помог "Интеру" Майами выйти в полуфинал Кубка лиг (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Забил в 5-м матче подряд: Месси помог "Интеру" Майами выйти в полуфинал Кубка лиг (видео)

Лионель Месси / Фото: Associated Press

Лео и Ко в четвертьфинале разгромили "Шарлотт".

Звездный форвард "Интера" Майами Лионель Месси отличился очередным голом за американский клуб. 36-летний аргентинец поразил ворота "Шарлотта" в четвертьфинале Кубка лиг.

Месси вышел на поле в стартовом составе, а на 86-й минуте установил окончательный счет в матче – 4:0.

При счете 3:0 в пользу своей команды Лео из пределов штрафной в одно касание расстрелял пустые ворота после передачи с левого фланга, которую отдал Леонардо Кампана.

Видео гола Месси

Для Месси это восьмой гол в пятом матче за американскую команду. Также в его активе один ассист. Аргентинец отмечался как минимум одним забитым мячом в каждом из пяти поединков за "Интер" Майами.

Добавим, что украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов также отыграл на поле весь матч.

Обзор матча

Таким образом, "Интер" Майами вышел в полуфинал Кубка лиг, где сыграет против "Филадельфии Юнион". Встреча запланирована на 16 августа, начало – в 2:00 по киевскому времени.

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Дата публикации
Просмотры
552
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