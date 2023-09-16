Забили 10 мячей: сборная Украины по футзалу разнесла Бельгию на старте элит-раунда отбора ЧМ-2024

Мужская сборная Украины по футзалу успешно стартовала в элитном раунде отбора на чемпионат мира-2024, на выезде разгромив команду Бельгии со счетом 2:10 .

Хет-триком в составе "сине-желтых" отличился Даниил Абакшин, дубль сделал Александр Педяш, еще по голу забили Петр Шотурма, Назар Швед, Андрей Мельник, Игорь Корсун и Артем Фаренюк.

В другом матче первого тура группы B команда Польши дома проиграла Сербии со счетом 1:2.

Следующий матч в рамках квалификации чемпионата мира украинцы сыграют 20 сентября с Польшей. Игра будет номинальной домашней для нашей сборной, но из-за полномасштабного российского вторжения состоится в Венгрии.

На ЧМ-2024 выйдут победители пяти групп элит-раунда отбора. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в плей-офф, где разыграют еще две путевки на мировое первенство.

Чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Читайте также:

Юношеская сборная Украины по футзалу совершила камбэк, но проиграла Испании в полуфинале Евро-2023

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Ворскла и другие матчи 7-го тура УПЛ

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: как выйти в плей-офф, если не удастся обойти Англию или Италию