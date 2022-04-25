Забили шесть "сухих" голов в финале: определился победитель Юношеской лиги УЕФА

Забили шесть "сухих" голов в финале: определился победитель Юношеской лиги УЕФА

Португальская "Бенфика" выиграла Юношескую лигу УЕФА, разгромив в решающем матче турнира австрийский "Зальцбург".

Финальный поединок Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/22 состоялся 25 апреля в швейцарском Ньоне. Интриги в битве за трофей не получилось - "Бенфика" разгромила "Зальцбург" - 0:6 .

Главным героем матча стал форвард лиссабонцев Энрике Араужу - он отличился хет-триком.

На пути к финалу "орлы" прошли "Митьюлланд", "Спортинг" и "Ювентус", а осенью выиграла групповой этап с "Барселоной", "Баварией" и киевским "Динамо".

Единственное поражение за весь турнир "Бенфика" потерпела в сентябре именно от "Динамо". В Киеве португальские "орлы" были биты со счетом 4:0.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что благотворительный матч "Шахтера" в поддержку Украины запретили транслировать.

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