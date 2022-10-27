Забили сопернику семь "сухих" мячей: юношеская сборная Украины пробилась в элит-раунд отбора на Евро-2023

Команда Юрия Мороза за тур до конца гарантировала участие в следующей стадии.

Юношеская сборная Украины (U-17) разгромила Лихтенштейн в своем втором поединке квалификации на чемпионат Европы 2023 года. Встреча завершилась победой "сине-желтых" со счетом 7:0 .

Героем матча стал Матвей Пономаренко, оформивший хет-трик. Еще по голу забили Кирилл Пашко, Владислав Захарченко и Даниил Хан.

Эта победа стала для подопечных Юрия Мороза второй подряд в отборочном цикле. В первом туре украинцы уверенно победили Азербайджан со счетом 5:2.

Добавим, что в параллельном матче 2-го тура Босния и Герцеговина обыграла Азербайджан – 1:0.

По итогам двух туров украинская сборная с 6 очками занимает первое место и досрочно обеспечила себе выход в элитный раунд отбора на Евро-2023. "Сине-желтые" уже точно не опустятся ниже второй строчки в группе.

В элит-раунд квалификации на континентальное первенство выйдут две лучшие команды из каждой группы и четыре обладателя третьих мест.

В заключительном матче первого раунда отбора юношеская сборная Украины 30 октября встретится с боснийцами. Старт игры - в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, молодежная сборная Украины (U-21) вышла в финальную часть Евро-2023. 18 октября состоялась жеребьевка турнира, во время которой команда Руслана Ротаня узнала своих соперников.

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