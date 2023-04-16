Забили в конце матча: "Ворскла" одержала вторую подряд победу в УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника вырвала три очка в игре с "Черноморцем".

"Ворскла" на выезде обыграла "Черноморец" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этой встрече полтавчане забили в конце второго тайма. На 85-й минуте албанский нападающий гостей Таулант Сефери из пределов штрафной пробил точно в левый нижний угол.

Таулант Сефери мастерски разбирается с защитой Черноморца и переигрывает голкипера.



Как вам гол? ⚽ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/LuMcIEZAKo — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 16, 2023

Обзор матча

Для "Ворсклы" это вторая подряд победа в чемпионате, в прошлом туре подопечные Виктора Скрипника одолели "Ингулец" (1:0).

"Ворскла" (26 очков) закрепилась на восьмом месте в УПЛ. "Черноморец" (20 баллов) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре полтавский клуб 22 апреля будет принимать "Металлист", а "моряки" 23 апреля на выезде встретятся с "Кривбассом".

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