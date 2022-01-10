Забился в конвульсиях: в Катаре футболист перенес сердечный приступ во время матча (видео 18+)

Забился в конвульсиях: в Катаре футболист перенес сердечный приступ во время матча (видео 18+)

Игрока мгновенно доставили в больницу.

Ужасный инцидент произошел в матче 3-го тура Чемпионата Катара между " Аль-Вакром " и " Аль-Раяном ".

Так, на 42 минуте поединка в эфир попал футболист "Аль-Вакра" Усман Кулибали, бьющийся в конвульсиях. Все дело в том, что игрок потерял сознание из-за сердечного приступа. Режиссер трансляции не сразу понял, что произошло, поэтому этот тревожный момент и попал в трансляцию.

Дежурившая на поле бригада медиков сразу оказала первую помощь 32-летнему защитнику. Позже футболист сборной Мали был госпитализирован. Команды ушли на перерыв, затем рефери решил отменить поединок. На момент остановки со счетом 1:0 выигрывал "Аль-Раян".

Внимание: видео 18+

Спустя время арабский журналист Халид Джассем написал в Twitter, что со спортсменом все нормально, и он надеется на полное выздоровление. О сроках восстановления, а также сможет ли игрок продолжить профессиональную карьеру, не сообщается.

Усман Кулибали является двукратным бронзовым призером Кубка африканских наций вместе со сборной Мали.

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