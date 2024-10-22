"Забирает много времени": Усик признался, от чего отказался перед реваншем с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей подготовке к поединку-реваншу с Тайсоном Фьюри.

В интервью платформе Ready To Fight он заявил, что решил отказаться от социальных сетей во время тренировочного лагеря перед вторым боем с британцем.

По словам украинского боксера, это помогает ему не отвлекаться на неважные вещи и полностью сосредоточиться на предстоящем поединке.

"Если люди говорят обо мне в Интернете, им интересно, а не мне интересно. Да, это отвлекает, это вообще забирает много времени. Днем много времени тратишь на какие-то соцсети, просто отнимают они у тебя время.

А когда ты их не используешь, ты заполняешь свою голову какой-нибудь полезной информацией. Книги, изучение чего-нибудь нового. Это помогает лучше сконцентрироваться на работе, которую ты делаешь", – сказал Усик.

Также Александр отметил, что для лучшей подготовки к реваншу с Фьюри привлек в свой тренировочный лагерь ученых и психологов.

"Каждая подготовка – она другая. Мы привлекаем ученых, мы привлекаем новых психологов. Наука, спорт. Многие этого не понимают, но мы понимаем, что мы делаем. Я знаю, что мне поможет это быть лучше во втором бою с Тайсоном Фьюри.

Прошлый лагерь был таким, что мы провели больше 500 раундов спаррингов. В этом лагере я думаю, что, наверное, может быть столько, но я не знаю, потому что задачу ставит тренировочная комиссия, тренер Юрий Иванович, они ставят задачу, я ее выполняю. Если она мне не нравится, я сначала могу походить поворчать, но потом нужно выполнять", – сказал Усик.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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