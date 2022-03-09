"Забирайте своих солдат, пока можно": известный украинский теннисист записал видеообращение к россиянам

Сергей Стаховский подчеркнул, что Украина - это свободная и демократическая страна, которая не желает "русского мира".

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к гражданам России по поводу вторжения войск страны-агрессора на нашу территорию.

36-летний спортсмен из Украины распространил записанное видео с помощью немецкого биатлониста Эрика Лессера, который выложил его себе на страницу в Instagram.

"Ну что ж, добрый вечер, россияне. Я пытался вас убедить, что у нас фашистов нет. Их нет по одной простой причине - поскольку мы свободная нация, которая может передвигаться по Европе и видеть мир, и как живут люди в нормальных странах. К сожалению, у нас есть опыт, какой мир приносит Россия в Донецк и Луганск.

К сожалению, мне не удастся убедить вас. Потому вам некоторое время придется посидеть дома, не выезжать по Турциям и Египтам, а просто остаться дома. Но к нам я вас тоже не приглашаю, потому что здесь вас ждут не очень приятные вещи.

Потому забирайте своих солдат, желательно сейчас, пока это можно сделать. Это было небольшое сообщение для россиян. Я хотел бы поблагодарить Эрика за возможность попытаться убедить российское общество, что война в Украине не нужна. Украина - свободная и демократическая страна, со своими целями и достижениями. Мы не хотим "русского мира" в нашей стране, мы другие", - говорит теннисист на видео.

Ранее сообщалось, что Стаховский показал фрагмент переписки с Новаком Джоковичем. Легендарный сербский теннисист предложил помощь Украине в войне с Россией.

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