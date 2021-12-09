Забитый мяч Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в решающем матче Лиги чемпионов с "Вильярреалом"

Забитый мяч Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в решающем матче Лиги чемпионов с "Вильярреалом"

Руслан провел в игре весь второй тайм.

Испанский "Вильярреал" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов одолел на выезде итальянскую "Аталанту" со счетом 3:2 .

Сначала эта дуэль должна была состояться в среду, 8 декабря, однако она была перенесена на следующий день из-за сильного снегопада в Бергамо. Для обоих коллективов это противостояние было решающим. "Аталанта" в случае победы вышла бы в 1/8 финала со второго места, а испанцев, в свою очередь, устраивала даже ничья. В случае приемлемого для себя результата "Вильярреал" также вышел бы в плей-офф со второй позиции.

Отметим, что в заявке итальянского коллектива на эту дуэль оказался и украинец Руслан Малиновский, однако он начал матч со скамьи для запасных.

События в этой игре начали развиваться очень быстро — на третьей минуте форвард "желтой субмарины" Арно Греневельд пробил голкипера "Аталанты", выведя таким образом свою команду вперед.

За три минуты до конца первого тайма дела "Аталанты" стали еще хуже — Этьен Капу точным ударом довел преимущество "Вильярреала" до двух мячей.

После перерыва на газоне появился и Малиновский. Впрочем, не успели начаться вторые 45 минут, как "Аталанта" пропустила в третий раз — Греневельд на 51 минуте довел дело до неприличного. В общем, больше мячом владели игроки "Аталанты", однако подобрать ключ к воротам гостей им все-таки удалось, и снова автором гола стал Малиновский. Украинец на 71 минуте пробил голкипера "Вильярреала", размочив наконец-то счет своей команды. Отличиться Руслан мог и раньше, однако мяч после его попытки попал в перекладину.

На 80 минуте "Аталанта" возродила интригу благодаря забитому голу от Дувана Сапаты. После этого взятие ворот хозяева понеслись в атаку, ведь им нужно было забивать еще дважды, но сделать камбэк и вырвать хоты бы ничью им так и не удалось.

Как следствие, "Аталанта" с шестью очками осталась на третьем месте квартета, тогда как "Вильярреал" набрал десять пунктов и со второй позиции вышел в следующий этап турнира. Что касается Малиновского и компании, то они продолжат путь в Лиге Европы.