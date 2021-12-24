Забитый мяч украинской футболистки признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов: видео

Это взятие ворот помогло ее команде одержать первую победу в турнире.
Украинская футболистка харьковского "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук стала автором лучшего гола групповой стадии женской Лиги чемпионов.
27-летняя нападающая забила этот мяч в поединке 4-го тура самого престижного еврокубка против исландского "Брейдаблика".
Получив передачу со своей половины поля, Ольга опередила соперницу и из-за пределов штрафной отправила игровой снаряд в ворота. Отметим, что это взятие ворот было признано лучшим и по итогам 4-го тура.
Гол Овдейчук позволил харьковскому клубу сделать счет 2:0 и "всухую" обыграть "Брейдаблик". Эта победа стала для "Жилстроя-1" первой в истории на групповой стадии женской Лиги чемпионов.
Вы #UWCL : Olha Ovdiychuk— UEFA Women's Champions League (@UWCL) December 23, 2021
1️⃣ Olha Ovdiychuk
2️⃣ @liekemartens1
3️⃣ @FridolinaRolfo
4️⃣ @stephcatley
5️⃣ @samkerr1
6️⃣ @CarolineMoller7 @Heineken | #UWCLGOTGS
- "Жилстрой-1" занял третье место в группе B и завершил выступление в Лиге чемпионов. В активе команды четыре очка, которые она набрала в противостоянии с "Брейдабликом" (0:0 и 2:0);
- Кроме "Брейдаблика" в группе были французский ПСЖ и мадридский "Реал".