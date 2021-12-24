Забитый мяч украинской футболистки признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов: видео

Это взятие ворот помогло ее команде одержать первую победу в турнире.

Украинская футболистка харьковского " Жилстроя-1 " Ольга Овдийчук стала автором лучшего гола групповой стадии женской Лиги чемпионов.

27-летняя нападающая забила этот мяч в поединке 4-го тура самого престижного еврокубка против исландского "Брейдаблика".

Получив передачу со своей половины поля, Ольга опередила соперницу и из-за пределов штрафной отправила игровой снаряд в ворота. Отметим, что это взятие ворот было признано лучшим и по итогам 4-го тура.

Гол Овдейчук позволил харьковскому клубу сделать счет 2:0 и "всухую" обыграть "Брейдаблик". Эта победа стала для "Жилстроя-1" первой в истории на групповой стадии женской Лиги чемпионов.