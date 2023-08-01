Забивает 22 сезона подряд: Роналду помог "Аль-Насру" выиграть матч арабской Лиги чемпионов (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился голом в матче группового раунда арабской Лиги чемпионов против команды "Монастир" из Туниса.

38-летний португалец забил на 74-й минуте встречи при счете 1:1. КриРо ударом головой замкнул подачу с правого фланга, после чего побежал праздновать взятие ворот с главным тренером "Аль-Насра" Луишем Каштру, который ранее возглавлял донецкий "Шахтер".

Видео гола Роналду

Стоит отметить, что Роналду впервые за пять матчей забил гол за "Аль-Наср". Португалец отличился в своем 22-м сезоне подряд в мировом футболе.

До конца поединка команда Криштиану забила еще дважды. Так что игра завершила со счетом 1:4 в пользу "Аль-Насра".

Эта победа стала первой для Каштру во главе саудовского клуба в официальных встречах. По итогам двух туров арабской Лиги чемпионов "Аль-Наср" возглавляет свою группу с 4 очками в активе.

Напомним, в прошлом сезоне "Аль-Наср" финишировал на втором месте в чемпионате Саудовской Арави, уступив золотые награды "Аль-Иттихаду".

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