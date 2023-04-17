Забивал "Барселоне": в возрасте 50 лет умер экс-футболист "Динамо" и сборной Украины

Павел Шкапенко отыграл в составе "бело-синих" шесть сезонов.

Печальное известие всколыхнуло футбольную семью киевского "Динамо". На 51-м году жизни в вечность отошел бывший игрок столичного клуба и сборной Украины Павел Шкапенко.

Об этом сообщает "Бомбардир".

Причины смерти известного футболиста не указываются. У Павла осталось две дочери.

Шкапенко – воспитанник запорожского футбола. Павел выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год, проведя в составе "бело-синих" шесть сезонов. Он является шестикратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины.

В сезоне-1993/94 Шкапенко в Лиге чемпионов забил гол "Барселоне" Йохана Кройфа. Тогда киевляне сенсационно победили котлонцев со счетом 3:1.

Кроме "Динамо", Павел играл за "Металлург" (Запорожье), ЦСКА (Киев), а также ряд российских клубов. В составе сборной Украины Шкапенко провел 10 матчей.

Полностью реализовать свой талант игроку помешала травма, в 2003 году он решил завершить игровую карьеру.

Ранее сообщалось, что в возрасте 46 лет умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко.

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