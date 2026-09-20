Забивной украинский форвард травмировался во время матча чемпионата Нидерландов

Артём Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов, который забивал в пяти матчах подряд, травмировался во время поединка 7-го тура чемпионата Нидерландов против "Фейеноорда".

На 25-й минуте встречи 19-летний украинец в борьбе с соперником получил повреждение левого голеностопа.

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В течение трех минут Степанову оказывали помощь врачи, после чего он вернулся на поле. Однако уже на 30-й минуте матча Артем сигнализировал, что не может продолжить игру.

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Украинец покидал поле со слезами на глазах, пока степень его травмы неизвестна.

Отметим, что Степанов получил дебютный вызов в сборную Украины на стартовые матчи Лиги наций, но из-за травмы рискует пропустить их.

С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" сыграют сразу четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).

Напомним, Степанов выступает за "Утрехт" с января 2026 года на правах аренды из немецкого "Байера".

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Во второй половине прошлого сезона украинский футболист провел за "Утрехт" 15 матчей, в которых забил 5 голов. Он стал самым молодым автором результативной серии (три гола подряд) в Эредивизе с 2014 года.

Степанов является воспитанником луцкой академии "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В составе команды леверкузенцев U-19 украинский футболист провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины забил первый гол в новом сезоне чемпионата Испании.

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