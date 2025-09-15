Заборный помог ПСЖ одержать победу в матче чемпионата Франции

ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ дома обыграл "Ланс" в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:0 .

Парижане открыли счет на 15-й минуте встречи, когда Брэдли Барколя отличился после передачи Витиньи.

На старте второго тайма подопечные Луиса Энрике удвоили свое преимущество – на 51-й минуте Барколя оформил дубль, ассистировал ему снова Витинья.

Реклама

Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

Обзор матча ПСЖ – "Ланс"

ПСЖ одержал четыре победы на старте нового сезона и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. "Ланс" (6 баллов) занимает девятую позицию.

В следующем туре ПСЖ 21 сентября на выезде сыграет с "Марселем", а "Ланс" днем ранее примет "Лилль".

Перед этим парижане 17 сентября дома сразятся с итальянской "Аталантой" в поединке стартового тура основного раунда Лиги чемпионов.