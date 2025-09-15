- Дата публикации
Заборный помог ПСЖ одержать победу в матче чемпионата Франции
Украинец провел на поле весь поединок против "Ланса".
ПСЖ дома обыграл "Ланс" в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:0.
Парижане открыли счет на 15-й минуте встречи, когда Брэдли Барколя отличился после передачи Витиньи.
На старте второго тайма подопечные Луиса Энрике удвоили свое преимущество – на 51-й минуте Барколя оформил дубль, ассистировал ему снова Витинья.
Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.
Обзор матча ПСЖ – "Ланс"
ПСЖ одержал четыре победы на старте нового сезона и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. "Ланс" (6 баллов) занимает девятую позицию.
В следующем туре ПСЖ 21 сентября на выезде сыграет с "Марселем", а "Ланс" днем ранее примет "Лилль".
Перед этим парижане 17 сентября дома сразятся с итальянской "Аталантой" в поединке стартового тура основного раунда Лиги чемпионов.