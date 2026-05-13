Заборный помог ПСЖ одолеть прямого конкурента и стал чемпионом Франции

ПСЖ

ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным стал чемпионом Франции сезона-2025/26.

Произошло это по итогам перенесенного матча 29-го тура Лиги 1, в котором команда Луиса Энрике на выезде обыграла своего прямого конкурента в борьбе за титул — "Ланс" — со счетом 0:2 .

В поединке между претендентами на золотые награды парижан устраивала даже ничья — до начала игры ПСЖ лидировал с 73 очками и опережал "Ланс" на 6 баллов. Обеим клубам оставалось провести по два матча, один из которых — перенесенная очная встреча.

Парижский гранд открыл счет благодаря голу Хвичи Кварацхелии на 29-й минуте. Голевую передачу отдал Усман Дембеле.

На 90+4-й минуте подопечные Энрике закрепили свой успех — Ибрагим Мбае отличился с передачи Дезире Дуэ.

Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и отыграл полный матч. На 20-й минуте поединка он спас свою команду от пропущенного гола, когда головой выбил мяч из пустых ворот. На 45-й минуте украинец заработал желтую карточку.

Таким образом, ПСЖ (76 очков) после победы в очной дуэли стал недосягаемым для "Ланса" (67 баллов) в турнирной таблице и досрочно завоевал чемпионство.

Для парижан это пятый подряд чемпионский титул и 14-й в истории, что является абсолютным рекордом. Вторым в этом списке идет "Сент-Этьен", который 10 раз становился чемпионом Франции.

Причем за последние 14 сезонов ПСЖ завоевал 12 титулов — за это время гегемонию парижан сумели прервать только "Монако" (2016/17) и "Лилль" (2020/21).

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, триумфовав в двухматчевом противостоянии с мюнхенской "Баварией".

В финале парижане будут защищать звание действующего обладателя самого престижного еврокубка против лондонского "Арсенала". Решающий матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

"Ланс" также может завершить текущий сезон с трофеем — 22 мая команда Пьера Сажа сыграет с "Ниццей" в финале Кубка Франции.

