Заборный "привез" два пенальти и был удален: ПСЖ разнес "Байер" в Лиге чемпионов

Илья Забарный, "Байер" – ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на выезде разгромил "Байер" в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Матч на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 2:7 .

Уже на 7-й минуте встречи парижане открыли счет усилиями Виллиана Пачо.

На 24-й минуте леверкузенцы заработали пенальти – украинский защитник французского клуба Илья Забарный сыграл рукой в собственной штрафной, заработав желтую карточку. Однако Алехандро Гримальдо не реализовал 11-метровый, попав в штангу.

Реклама

Далее команды обменялись удалениями. Сначала на 31-й минуте с поля ушел полузащитник "фармацевтов" Роберт Андрих, получив прямую красную карточку за удар соперника локтем.

А через шесть минут удален с поля был Забарный – украинец сфолил в своей штрафной и получил вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную. Алейш Гарсия реализовал пенальти, сравняв счет в матче.

Еще до перерыва парижане успели снова выйти вперед, причем забили трижды – дубль Дезире Дуэ и гол Хвичи Кварацхелии.

В начале второго тайма Нуну Мендеш увеличил преимущество подопечных Луиса Энрике.

Реклама

На это быстро ответил Алейш Гарсия, забив свой второй мяч в этом поединке.

На 66-й минуте действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле забил еще один гол в ворота немецкого клуба. А на 90-й минуте окончательный счет игры установил Витинья.

Обзор матча "Байер" – ПСЖ

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы ПСЖ (9 очков) возглавил общую турнирную таблицу основного этапа Лиги чемпионов. "Байер" (2 балла) занимает 27-ю позицию.

Реклама

В четвертом туре Лиги чемпионов парижане 4 ноября примут "Баварию", а леверкузенцы днем позже на выезде сразятся с "Бенфикой".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.