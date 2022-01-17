Заботливый папаша: голеадор-рекордсмен "Баварии" оригинально сделал прическу дочери - вирусное видео

Роберт Левандовски не растерялся, когда жены не оказалось рядом.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски показал поклонникам, как справляется с родительскими обязанностями.

Польский форвард опубликовал в соцсетях веселое видео, на котором делает прическу своей маленькой дочери.

Звездный футболист остался один на один с ребенком, но все же придумал интересный способ, как справиться со своей задачей. Для этого Роберту пригодился пылесос.

Форвард засунул волосы четырехлетнего ребенка в трубку, после чего ловко зафиксировал аккуратный хвостик резинкой. Получилось не только качественно, но очень эффектно.

"Когда мамы нет рядом" - подписал Левандовски видео, которое быстро разлетелось популярными спортивными пабликами.

В нынешнем сезоне в активе Роберта 27 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, 34 гола и одна результативная передача.

В прошлом году Левандовски превзошел достижение легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера и установил рекорд Чемпионата Германии по количеству голов за календарный год. В 2021 году польский бомбардир наколотил 43 мяча в Бундеслиге.

Читайте также:

Хет-трик Левандовски помог "Баварии" закрепиться в лидерах Бундеслиги

Отстранили от тренировок: у одного из самых перспективных футболистов мира обнаружили опасную болезнь