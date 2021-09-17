Забрали с поля на носилках: футболист сборной Украины получил тяжелую травму в матче Лиги конференций

Забрали с поля на носилках: футболист сборной Украины получил тяжелую травму в матче Лиги конференций

Защитник "Славии" Тарас Качараба минимум месяц пробудет в лазарете.

Украинский защитник пражской "Славии" Тарас Качараба не смог доиграть до конца поединок первого тура группового этапа Лиги конференций с берлинским "Унионом".

В начале второго тайма 26-летний украинец столкнулся с соперником и из-за травмы вынужден был покинуть поле на 53-й минуте встречи. Повреждение оказалось очень серьезным - Тараса забрали на носилках врачи чешского клуба.

После поединка "Славия" сообщила, что у Качарабы диагностировали перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пробудет без футбола не менее 4-6 недель.

Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9 — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, 2021

Поединок "Славии" с "Унионом" завершился победой чешской команды со счетом 3:1. В другом матче этого квартета "Маккаби" Хайфа и "Фейеноорд" расписали нулевую ничью.

Видеообзор матча "Славия" - "Унион"

В нынешнем сезоне Качараба провел 6 матчей за "Славию" во всех турнирах, отличился одним голом.

В сентябре этого года Тарас дебютировал за сборную Украины в товарищеской встрече против Чехии, которая завершилась вничью 1:1.

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