Забрали с поля на носилках: футболист сборной Украины получил тяжелую травму в матче Лиги конференций

Защитник "Славии" Тарас Качараба минимум месяц пробудет в лазарете.
Украинский защитник пражской "Славии" Тарас Качараба не смог доиграть до конца поединок первого тура группового этапа Лиги конференций с берлинским "Унионом".
В начале второго тайма 26-летний украинец столкнулся с соперником и из-за травмы вынужден был покинуть поле на 53-й минуте встречи. Повреждение оказалось очень серьезным - Тараса забрали на носилках врачи чешского клуба.
После поединка "Славия" сообщила, что у Качарабы диагностировали перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пробудет без футбола не менее 4-6 недель.
Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, 2021
Поединок "Славии" с "Унионом" завершился победой чешской команды со счетом 3:1. В другом матче этого квартета "Маккаби" Хайфа и "Фейеноорд" расписали нулевую ничью.
Видеообзор матча "Славия" - "Унион"
- В нынешнем сезоне Качараба провел 6 матчей за "Славию" во всех турнирах, отличился одним голом.
- В сентябре этого года Тарас дебютировал за сборную Украины в товарищеской встрече против Чехии, которая завершилась вничью 1:1.