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Забрали у "Ливерпуля" из-под носа: "Челси" объявил о трансфере еще одного новичка

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Забрали у "Ливерпуля" из-под носа: "Челси" объявил о трансфере еще одного новичка

Ромео Лавиа / Фото: twitter.com/ChelseaFC

Ромео Лавиа официально перебрался в лондонский клуб.

Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа перешел в лондонский "Челси".

Как сообщает официальный сайт "пенсионеров", 19-летний бельгиец подписал семилетний контракт, до июня 2030 года.

По неофициальной информации, этот трансфер обошелся "Челси" в 60 миллионов фунтов. Новичок будет выступать за "синих" под 45-м номером.

В прошлом сезоне Лавиа забил один гол и сделал один ассист в 35 матчах за "Саутгемптон".

СМИ сообщали, что футболиста хотел приобрести "Ливерпуль". Оба клуба были готовы заплатить за бельгийца около 60 миллионов фунтов, однако Лавиа выбрал продолжить карьеру в составе "Челси".

Ранее "Челси" оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Одноклубником украинца Михаила Мудрика стал эквадорец Мойзес Кайседо, за которого "синие" заплатили "Брайтону" 115 миллионов фунтов.

Напомним, новый сезон чемпионата Англии команда Маурисио Почеттино начала домашней ничьей с "Ливерпулем" (1:1). Во 2-м туре АПЛ "синие" 20 августа на выезде встретятся с "Вест Хэмом".

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Дата публикации
Просмотры
295
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