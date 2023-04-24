Забросили семь "сухих" шайб: сборная Украины по хоккею поиздевалась над Сербией на ЧМ-2023

Сборная Украины по хоккею разгромила Сербию в своем втором матче на чемпионате мира-2023 в дивизионе ІВ. Поединок завершился победой нашей команды со счетом 7:0 .

В первом периоде команды не отмечались, а вот во втором украинцы дважды поразили ворота соперника.

В третьем периоде "сине-желтые" поймали кураж и забросили еще пять шайб. Сербы не смогли ответить ни одной. Общая разница бросков по итогам матча – 66:10 в пользу украинской команды.

Хоккей. Чемпионат мира. Дивизион ІВ

Украина – Сербия 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Шайбы: 1:0 – Трахт (Мазур, Пангелов-Юлдашев), 06:27. 2:0 – Мазур (Ворона, Пересунько, – больш.), 08:47. 3:0 – Мазур (Мережко, Андрейков), 4:28. 4:0 – Денискин (Фадеев – больш.), 7:06. 5:0 – Пересунько (Ворона, Мазур), 9:39. 6:0 – Бородай (Мережко), 14:19. 7:0 – Мережко (Коренчук, Нименко), 17:37.

Для сборной Украины это первая победа на этом турнире. В первом матче на ЧМ-2023 украинцы в овертайме уступили Китаю со счетом 4:5.

После двух туров команда Вадима Шахрайчука с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице дивизиона ІВ. Лидирует с 6 баллами сборная Японии.

Следующий матч на ЧМ-2023 по хоккею украинцы проведут в среду, 26 апреля, против хозяйки турнира Эстонии.

Отметим, что сборная Украины в четвертый раз подряд играет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. Победитель дивизиона получит путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира следующий сезон. Команда, занявшая последнее место, вылетит в четвертый дивизион (IIA).

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