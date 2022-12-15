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Забросили шайбу на последних секундах: молодежная сборная Украины вырвала третью победу на чемпионате мира по хоккею

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
481
Время на прочтение
1 мин
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Забросили шайбу на последних секундах: молодежная сборная Украины вырвала третью победу на чемпионате мира по хоккею

Фото: ФХУ

"Сине-желтые" продолжают лидировать в группе.

Молодежная сборная Украины по хоккею (U-20) победила национальную команду Эстонии в третьем туре молодежного чемпионата мира-2022 в дивизионе 1В. Матч завершился со счетом 3:2.

В решающем периоде за четыре минуты до конца игры эстонцы вели в счете, но украинская сборная дважды реализовала большинство и сумела вырвать победу. Победная шайба была забита за 32 секунды до конца поединка.

Для украинцев эта победа стала третьей на мировом первенстве. С 9 очками подопечные Александра Бобкина удерживают лидерство в группе.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Украины U-20 сыграет 16 декабря против молодежной команды Южной Кореи. В поединке второго тура "сине-желтые" одолели команду Польшу ( 5:2 ).

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Дата публикации
Просмотры
481
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