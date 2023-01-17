Забросили сопернику 12 шайб: украинские хоккеисты одержали сокрушительную победу на Универсиаде

Студенческая сборная Украины по хоккею разгромила Швецию в своем третьем матче на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском в Лейк-Плэсиде.

Поединок завершился со счетом 12:2 в пользу украинской команды.

В стартовые семь минут встречи подопечные Вадима Шахрайчука забросили четыре безответные шайбы, однако к концу первого периода соперник сократил отставание вдвое.

А вот второй и третий период прошел при полном доминировании украинцев – в них нашим соотечественникам удалось забросить в ворота шведов три и пять "сухих" шайб соответственно.

Для сборной Украины это первая победа на Универсиаде-2023. На старте турнира "сине-желтые" проиграла Канаде (1:6), после чего в овертайме уступили Латвии (2:3).

Таким образом, после трех сыгранных поединков украинцы идут третьими в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. Выше расположились только Канада (9) и Чехия (7).

Следующий матч украинская сборная проведет против 19 января Японии. В плейоф Универсиады выйдут по две команды из каждой группы.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина завоевала первую медаль Всемирной зимней Универсиады-2023.

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