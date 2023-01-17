Забросили сопернику 12 шайб: украинские хоккеисты одержали сокрушительную победу на Универсиаде

Подопечные Вадима Шахрайчука разбили команду Швеции и продолжают борьбу за плей-офф.
Студенческая сборная Украины по хоккею разгромила Швецию в своем третьем матче на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском в Лейк-Плэсиде.
Поединок завершился со счетом 12:2 в пользу украинской команды.
В стартовые семь минут встречи подопечные Вадима Шахрайчука забросили четыре безответные шайбы, однако к концу первого периода соперник сократил отставание вдвое.
А вот второй и третий период прошел при полном доминировании украинцев – в них нашим соотечественникам удалось забросить в ворота шведов три и пять "сухих" шайб соответственно.
Для сборной Украины это первая победа на Универсиаде-2023. На старте турнира "сине-желтые" проиграла Канаде (1:6), после чего в овертайме уступили Латвии (2:3).
Таким образом, после трех сыгранных поединков украинцы идут третьими в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. Выше расположились только Канада (9) и Чехия (7).
Следующий матч украинская сборная проведет против 19 января Японии. В плейоф Универсиады выйдут по две команды из каждой группы.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина завоевала первую медаль Всемирной зимней Универсиады-2023.
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