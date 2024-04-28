Забросили восемь "сухих" шайб: сборная Украины по хоккею одержала разгромную победу на старте ЧМ-2024

Сборная Украины по хоккею успешно стартовала на чемпионате мира-2024 в Дивизионе IB. В своем первом матче на турнире украинцы разбили Эстонию со счетом 8:0 .

В первом периоде "сине-желтые" забросили одну шайбу в ворота соперника – отличился Александр Пересунько.

Следующий период получился более результативным и наша команда еще трижды огорчила эстонцев. Результативные броски совершили Станислав Садовиков, Андрей Денискин и Даниил Трахт.

В третьем периоде команда Дмитрия Христича еще четырежды поразила ворота соперника. Дубль оформил Денискин, по одной шайбе занесли в свой актив Глеб Кривошапкин, Игорь Мережко и Феликс Морозов.

Обзор матча Эстония – Украина

Благодаря разгромной победе над Эстонией сборная Украины возглавила турнирную таблицу своей группы. "Сине-желтые" из-за лучшей разницы шайб опережают Литву (в первом туре обыграла Испанию – 3:0) и Китай (победил Нидерланды – 3:0).

Следующий матч на ЧМ-2024 по хоккею украинцы проведут в воскресенье, 28 апреля, со сборной Нидерландов. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Украины в пятый раз подряд играет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. Победитель дивизиона получит путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира на следующий год. Команда, занявшая последнее место, вылетит в четвертый дивизион (IIA).

Напомним, в прошлом году "сине-желтые" до последнего претендовали на выход в дивизион IA, однако в решающем матче за повышение в классе проиграли Японии.

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