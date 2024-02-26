"Забудьте об этом": отец Фьюри обратился с дерзким заявлением к поклонникам Усика

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил уверенность в том, что его сын победит чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Об этом Фьюри-старший дерзко заявил в комментарии Express, призвав поклонников украинского боксера не рассчитывать на его успех в поединке с "Цыганским королем".

"Хочу обратиться к людям, которые подбадривают Усика. Ваш парень не справится с этой работой. Все те, кто думает, что раздутый средневес может победить, забудьте об этом. Тайсон будет готов, вопрос в том, будет ли готов Усик?

Тайсон в хорошей форме, не правда ли? Меня очень расстроило это рассечение, потому что Тайсон был в великолепной форме. Наша команда проделала отличную работу", – сказал отец британского боксера.

Напомним, поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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