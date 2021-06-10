Забыл о правилах поведения: "Укрзализныця" эпично затроллила Усика перед боем с Джошуа

Известного боксера с юмором поссорили за фото на железнодорожных путях.

Украинский боксер Александр Усик нарвался на троллинг "Укрзализныци" из-за фото, которое сделал на рельсах пути.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе присел на пути поезда и выложил этот снимок в Instagram.

Пресс-служба "Укрзализныци" не обошла это внимания и на официальной странице в Facebook "подколола" спортсмена, призвав не нарушать установленные правила, а также пожелала Александру победы в будущем чемпионском бою с Энтони Джошуа.

"А-а-а. Никогда такого не было - и снова случилось. Укрзализныце в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев.

На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правил важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!

Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа.

И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - говорится в посте "Укрзализныци".

А-а-а .... Никогда такого не было — и снова случилось ... Укрзализныци раз приходится переживать из-за поведения кумиров ... Опубликовано Укрзализныця — Ukrzaliznytsia Среда, 9 июня 2021

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик зловеще обратился к Джошуа перед потенциальным супербоем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку