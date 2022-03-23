Забыли о санкциях: Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года

Представители страны-агрессора полагают, что ситуация может измениться.

Российский футбольный союз подаст заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

Об этом заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.

"Ситуация в динамике она может измениться. У нас есть все для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться такой возможностью? Это дополнительный случай для коммуникации. Вы предлагаете закрыться? Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом мы его потеряли. Если ничего не делать, то ничего не будет. Мы понимаем, что шансы этого снизились. Но они есть, этим нужно воспользоваться", – отметил Анохин.

Известно, что на чемпионат Европы 2028 сейчас претендует только одна заявка — совместная Великобритании и Ирландии. Если не выйдет из Евро-2028, то страна-агрессор намерена подать заявку на проведение Евро-2032.

Отметим, что Россия напрасно судится с УЕФА и ФИФА в Спортивном арбитражном суде из-за дисквалификации российских клубов и сборной из-за войны в Украине.

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